AirPods Max 2 to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple, które są w drodze. Patent firmy ujawnia nam ciekawą funkcję. Możliwe, że cyfrowa koronka z pierwszej generacji zostanie zastąpiona innym rozwiązaniem. Może to być sterowanie dotykiem, które ułatwi w AirPods Max 2 na przykład sterowanie muzyką.

AirPods Max 2 to słuchawki bezprzewodowe, które będą kolejną generację tego gadżetu po tym z 2020 r. Apple uzyskało ciekawy patent związany z wykorzystaniem powierzchni dotykowych. Poprzednia wersja ma cyfrową koronkę, ale nie jest to w przypadku takiego urządzenia najlepsze rozwiązanie. Możliwe jednak, że ulegnie zmianie.

Nowy patent Apple zakłada, że w AirPods Max 2 mogą pojawić się specjalne powierzchnie, które pozwolą na sterowanie z użyciem gestów palców. Znamy to już przecież z tańszych słuchawek bezprzewodowych z logo nadgryzionego jabłka. Jakby tego było mało, to producent rozważał podobne rozwiązanie już w przypadku pierwszej generacji.

AirPods Max 2 mogą dostać funkcje, która powinna być w poprzednich słuchawkach Apple

Apple samo kiedyś przyznało, że w trakcie projektowania pierwszej generacji tych słuchawek pod uwagę brano różne możliwości z zakresu sterowania. Poza cyfrową koronką były to właśnie powierzchnie dotykowe. Wtedy jednak się na to nie zdecydowano. Pozostaje wierzyć, że wraz z premierą AirPods Max 2 ulegnie to zmianie.

