Realme Watch S100 w drodze. Cena smartwatcha ma być niska

Realme Watch S100 to nowy smartwatch chińskiej marki, którego premiera ma odbyć się w tym miesiącu. Urządzenie ma otrzymać okrągły wyświetlacz. Poza tym wiadomo, że cena Realme Watch S100 ma być atrakcyjna. Nowy zegarek firmy skrywa jednak przed nami jeszcze sporo tajemnic.

Realme Watch S100 to nowy smartwatch marki, który ma dołączyć do portfolio produktów w niedługim czasie. Plotki mówią o tym, że premiera tego zegarka odbędzie się w Indiach jeszcze w tym miesiącu. Pewnie zbiegnie się to z premierą smartfonów z serii 9, które mają zadebiutować w tym kraju w połowie lutego.

Wiemy, że cena Realme Watch S100 ma być atrakcyjna, ale konkretne kwoty nie zostały przez źródło podane. Specyfikacja techniczna smartwatcha też pozostaje tajemnicą. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to model z serii S, to spodziewajmy się okrągłego ekranu. Możliwe, że będzie to przebrandowany zegarek T1.

Smartwatch Realme Watch S100 może być modelem T1

Jest bardzo możliwe, że Realme Watch S100 to smartwatch, który może być modelem T1 z Chin. Ten drugi zegarek został zaprezentowany jesienią ubiegłego roku. Urządzenie ma 1,3-calowy ekran AMOLED. Następnie mamy Bluetooth 5.0, GPS czy baterię o pojemności 228 mAh. Nie zabrakło też modułu NFC.

