AirPods 3 i AirPods Pro dostały od Apple ukrytą funkcję

AirPods 3 i AirPods Pro to ostatnie słuchawki bezprzewodowe. Okazuje się, że mają pewną ukrytą funkcję. Tą są rozmowy HD, co jest możliwe dzięki implementacji kodeka AAC-ELD. Odpowiada on za lepszą jakość audio w trakcie prowadzenia rozmów. Funkcja znajduje się w słuchawkach AirPods 3 i Pro.