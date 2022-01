Xiaomi Mi TV Stick 4K z systemem Android 11 dostępny. Oto cena

Xiaomi Mi TV Stick 4K z platformą Android 11 został dodany bez rozgłosu do oferty w grudniu. Teraz urządzenie można zamawiać globalnie. Jest to możliwe m.in. za pośrednictwem Aliexpress, gdzie cena została ustalona na poziomie 59,99 dol. (ok. 247 zł). Co oferuje ten sprzęt?

Przystawka Xiaomi Mi TV Stick 4K oferuje rozdzielczość obrazu 3840 x 2160 pikseli i 60 Hz. Urządzenie ma 4-rdzeniowy procesor wspomagany przez 2 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Dekoder dźwięku wspiera Dolby Atmos. Znajdziemy tu także dwuzakresowe Wi-Fi z obsługą 5 GHz czy moduł Bluetooth 5.0. Zastosowany interfejs to HDMI 2.0a.

Xiaomi Mi TV Stick 4K z systemem Android 11 i pilotem zdalnego sterowania

Najnowsza wersja Xiaomi Mi TV Stick 4K pracuje pod kontrolą Androida 11. Wersja 1080p dostarczana była z Androidem 9. W zestawie jest pilot zdalnego sterowania, który ma przyciski dla Amazon Prive Video, Netfliksa oraz Asystenta Google. Poniżej specyfikacja.

obraz w jakości 3840 x 2160 pikseli z Dolby Vision

4-rdzeniowy procesor (Cortex-A35) z GPU ARM Mali-G31 MP2

2 GB pamięci operacyjnej RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi 802.11ac (2,4 i 5 GHz)

Bluetooth 5.0

złącza HDMI 2.0a i microUSB

wsparcie dla Dolby Atmos i DTS HD

42,8 g

Android TV 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło