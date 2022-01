tvOS 15.4 beta dla Apple TV 4K i HD wprowadza ciekawe nowe funkcje

tvOS 15.4 beta to najnowsza aktualizacja dla Apple TV 4K i HD. Zaszyto tu pewne nowości i nowe funkcje. Co nowego znajdziemy w tym poglądowym oprogramowaniu? Odświeżono odtwarzacz filmowy odpowiedzialny za wyświetlanie kolejnych propozycji do obejrzenia. Zobaczmy, jakie jeszcze zmiany wprowadziło do tvOS 15.4 Apple.