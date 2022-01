MECOOL KD3 — tani TV stick z Google TV i 4K UHD

Na rynku dostępne są różne przystawki do telewizorów w cenie około 50 dol. Wkrótce dołączy do nich nowy tani TV Stick o nazwie MECOOL KD3 z Google TV i 4K UHD. Jego cena na razie nie jest znana, ale ma zostać ujawniona w lutym, kiedy to ruszy przedsprzedaż. Tymczasem rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną gadżetu.

MECOOL KD3 to Stick TV mający procesor Amlogic S905Y4. SoC składa się z czterech rdzeni CPU ARM Cortex-A35 i grafiki Mali-G31 MP2. Układ jest wspomagany przez 2 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczono 8 GB miejsca. Wspierany obraz może mieć rozdzielczość do 4K, czyli 3840 x 2160 pikseli.

Ponadto MECOOL KD3 ma moduł odpowiedzialny za obsługę łączności Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Gadżet podłącza się do telewizora poprzez HDMI. Na wyposażeniu jest także port microUSB. Urządzenie ma wymiary 92,5 x 29,5 x 14,5 mm i w zestawie znajduje się pilot. Specyfikacja techniczna sticka TV widoczna jest niżej.

MECOOL KD3 – specyfikacja techniczna

obsługa obrazu w jakości do 4K UHD (3840 x 2160 pikseli)

procesor Amlogic S905Y4 (4 x Cortex-A35) z GPU Mali-G31 MP2

2 GB pamięci RAM

8 GB miejsca na dane

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.0

złącza HDMI i microUSB

wsparcie dla AV1, VP9, H.265, H.264 i AVS2-P2

92,5 x 29,5 x 14,5 mm

Google TV

