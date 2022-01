Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite to nowy oczyszczacz powietrza chińskiej marki. Kiedy kupimy go w Polsce? Już w niedługim czasie. Tymczasem zobaczymy sobie, jak prezentuje się cena Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite oraz jego specyfikacja techniczna. Mowy oczyszcza powietrza nie będzie drogi.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite to oczyszczacz powietrza, którego cena w Polsce została ustalona na poziomie 799 złotych. Urządzenie ma być dostępne w sprzedaży. Niebawem. Tymczasem zobaczmy sobie, jak prezentują się funkcje oraz specyfikacja techniczna tego modelu.

Oczyszcza powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite ma filtr HEPA i adsorpcyjny z węglem aktywnym. Jego skuteczność filtrowania przez producenta deklarowana jest na poziomie 99,97 proc. dla cząsteczek o rozmiarze do 0,3 μm. Wydajność wynosi do 360 m³/h i firma proponuje to rozwiązanie do pomieszczeń o powierzchni do 43 m².

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite ma super cichy tryb nocny na poziomie 33,4 dB. Żywotność filtra szacuje się na nawet 12 mies., ale w praktyce trzeba będzie liczyć się z częstszą wymianą. Nie zabrakło także sterowania z użyciem Asystenta Google i Amazon Alexa. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite – specyfikacja techniczna

ekran dotykowy do sterowania

zdolność oczyszczania do 360 m³/h

powierzchnia do 43 m²

różne tryby pracy, w tym cichy w nocy

moc znamionowa 33 W

czujniki temperatury i wilgotności powietrza

możliwość sterowania z Asystentem Google i Amazon Alexa

533 x 240 x 240 mm

4,8 kg

poziom hałasu 4 ~ 61 dB

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Messenger

źródło