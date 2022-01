Google Pixel Watch później. Smartwatch zadebiutuje w drugim kwartale

Google Pixel Watch to wyczekiwany smartwatch, który w przeciekach pojawi się od dłuższego czasu. Starsze plotki mówiły o tym, że debiut odbędzie się jeszcze w tym kwartale 2022 r. Tak się jednak nie stanie. Nowe informacje w tym temacie przekazał Jon Prosser, który w przeszłości ujawnił nam to urządzenie na renderach.

Prosser twierdzi, że smartwatch Google Pixel Watch zadebiutuje dopiero w przyszłym kwartale. Urządzenie mamy zobaczyć w maju i pewnie odbędzie się to w trakcie konferencji I/O 2022, choć na razie nie ma co do tego pewności. Poza tym termin może jeszcze ulec zmianie, co też trzeba mieć na uwadze.

Premiera smartwatcha Google Pixel Watch 26 maja

Źródło informacji twierdzi, że Google Pixel Watch zadebiutuje dokładnie 26 maja. Tak więc jest to dokładny termin, a nie tylko przybliżony. Czy tak jednak w rzeczywistości będzie, to przekonamy się dopiero z czasem. Tym bardziej że coś w tej kwestii może się jeszcze zmienić.

