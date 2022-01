Smartfon dla seniora. Jaki telefon wybrać dla dziadka i babci?

Smartfon dla seniora to pomysł na idealny prezent. Nie tylko na takie okazje, jak Dzień Babci czy Dziadka. Telefon dla starszej osoby pozwoli nam być w kontakcie i przy okazji znacznie oferuje więcej zastosowań. Jak wybrać takie urządzenie, aby w rękach starszej osoby sprawowało się najlepiej? Postaramy się znaleźć odpowiedź.

Smartfon dla seniora musi mieć optymalny ekran

Osoby starsze często mają kłopoty ze wzrokiem. Dlatego warto wybrać taki telefon, który ma duży i czytelny wyświetlacz, a przy nie było zbyt duże. Wybierając urządzenie typu smartfon dla seniora, warto zwrócić uwagę na to, aby ekran miał przekątną na poziomie 5-6 cali. Większe modele stają się mniej poręczne i często trudno będzie je obsługiwać jedną dłonią. Rozdzielczość nie musi być wysoka i wcale nie musi to być Full HD+, ale z pewnością będzie to miłym dodatkiem. Warto też zwrócić uwagę na maksymalną jasność, co ułatwi korzystanie z telefonu w pełnym słońcu.

Pojemna bateria i wydajne podzespoły

Smartfon dla seniora powinien mieć też pojemny akumulator. Po to, aby dziadek czy babcia nie musieli zbyt często sięgać po ładowarkę. Tutaj optymalnie warto zdecydować się na baterię o pojemności 4000 mAh lub większą. Następnie mamy wydajne podzespoły. Dzięki temu smartfon zapewni płynne działanie przez długi czas użytkowania. Najlepiej, aby pod obudową znalazło się co najmniej 4 GB pamięci RAM.

Dodatkowe funkcje w oprogramowaniu i dobre aparaty

Telefon dla dziadka lub babci powinien też mieć różne funkcje w oprogramowaniu, które ułatwią codzienne korzystanie z telefonu. Czytelny interfejs to jedno, ale warto zwrócić też uwagę na takie rzeczy, jak chociażby tryb jednej ręki. Pozwoli on wygodnie korzystać ze smartfona jedną dłonią, gdy jego ekran okaże się być zbyt duży. Poza tym warto pamiętać o ułatwieniach w dostępności, które polepszą pracę ze sprzętem osobom mającym problemy ze wzrokiem czy słuchem. Na koniec warto wspomnieć o aparatach, które pozwolą naszym seniorom uwiecznić różne chwile. Natomiast od sensora przedniej kamerki będzie zależeć jakość połączeń wideo z naszymi bliskimi, co jest tak ważne w trakcie trwania pandemii.

Jaki telefon kupić dla babci lub dziadka

Poniżej znajdziecie kilka ciekawych propozycji na telefon dla dziadka lub babci. Jeden z tych modeli idealnie sprawdzi się w rękach seniora. Oto nasze rekomendacje.

Apple iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini to smartfon Apple, który z pewnością będzie dobrym wyborem na telefon dla seniora. Optymalnej wielkości ekran i dużo ułatwień z zakresu dostępności sprawią, że takie urządzenie będzie idealne dla babci lub dziadka. Ponadto znajdziemy tu wydajne podzespoły i długi czas wsparcia od producenta w postaci aktualizacji oprogramowania. Urządzenie kosztuje około 3 tys. zł.

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy S10e to smartfon mający ekran o przekątnej 5,8 cala. To wysokiej klasy panel AMOLED, który jest czytelny i oferuje dobre parametry. Urządzenie ma ponadto dobre podzespoły oraz aparat fotograficzne o wszechstronnych zastosowaniach. Przy tym urządzenie nie kosztuje fortuny. W naszym sklepie Sferis telefon kupicie za mniej 2,5 tys. zł.

Ulefone Armor X8

Ulefone Armor X8 sprawdzi się doskonale jako telefon dla seniora, gdyż został zamknięty we wzmocnionej obudowie. Jest ona w stanie znieść upadek z wysokości około 1,2 m czy zanurzenie w wodzie. Poza tym smartfon ma bardzo dużą baterią o pojemności ponad 5000 mAh i oferuje integrację z Google Pay poprzez NFC, co w tej półce cenowej nie jest zbyt często spotykane. Model kosztuje niespełna 750 zł.

Ulefone Armor X7

Ulefone Armor X7 to telefon bardzo podobny do powyższego modelu. Jest jednak jeszcze bardziej kompaktowy. Producent umieścił tu ekran o przekątnej 5 cali i to sprawia, że urządzenie jest niewielkie. Poza tym znajdziemy tu pojemną baterię 5000 mAh, mocną obudowę odporną na upadki i wodę czy spersonalizowany przycisk, któremu można przypisać własne funkcje. Wszystko to za mniej niż 500 zł.

