boAt Watch Matrix to nowy smartwatch, który wydaje się być ciekawą alternatywą dla zegarków Xiaomi i podobnych marek. Cena modelu jest atrakcyjna. Jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Zobaczmy sobie, co ma do zaoferowania smartwatch boAt Watch Matrix i gdzie go można kupić.

boAt Watch Matrix to smartwatch, który może być ciekawą alternatywą dla zegarków Xiaomi. Urządzenie debiutuje w Indiach i to tam można je kupić. Cena została ustalona na poziomie 3999 rupii (ok. 215 zł). Jest to więc tani sprzęt. Zobaczmy, jak prezentuje się jego specyfikacja techniczna oraz funkcje.

Smartwatch boAt Watch Matrix na pierwszy rzut oka przypomina zegarki Apple, ale jego cena jest wielokrotnie niższa. Znajdziemy tutaj 1,65-calowy ekran AMOLED ze szkłem 2.5D. Następnie mamy obudowę zapewniającą ochronę na poziomie 3 ATM. Jest też bateria mająca zapewnić nawet 7 dni pracy na jednym naładowaniu.

boAt Watch Matrix to jedna z alternatyw dla smartwatchy Xiaomi

boAt Watch Matrix ma także pulsometr i oferuje funkcję SpO2, czyli mierzenie natlenienia krwi. Następnie mamy śledzenie 11 trybów aktywności fizycznych. Ponadto użytkownik ma do wyboru ponad 100 różnych tarcz. Ekran wspiera tryb Always on Display, ale ten znacząco skraca czas pracy na baterii. Producent deklaruje w połączeniu z tą funkcją tylko 1-2 dni działania po jednym naładowaniu.

W Indiach użytkownicy mają do wyboru coraz więcej niedrogich zegarków. Tych przybywa w zastraszającym tempie. Sama marka ma też w ofercie tańsze smartwatche sprzedawane pod submarką Redmi. Jest więc w czym wybierać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło