Realme Buds Air 3 to nowe słuchawki bezprzewodowe chińskiej marki. W sieci pojawił się render, który ujawnia nam design podobny do poprzednika. Gadżet ma douszne wkładki i zapewni ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów z otoczenia. Zobaczmy, jak wyglądają słuchawki Realme Buds 3 i kiedy je ujrzymy.

Realme Buds Air 3 to słuchawki bezprzewodowe, których premiery spodziewamy się w tym kwartale. Będzie to już kolejna generacja tego udanego modelu. Co już o nich wiadomo? Na razie mamy okazję zobaczyć render i zapoznać się z częściową specyfikacją techniczną.

Widoczny niżej render Realme Buds Air 3 pochodzący z materiałów prasowych producenta ujawnia nam design podobny do poprzednika (na grafice otwierającej). Nowe słuchawki bezprzewodowe są podobnie zaprojektowane i mają douszne wkładki. To oznacza, że zapewnią ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów z otoczenia. Następnie mamy tryby Bass Boost i gracza. Ten drugi ma odpowiadać za mniejsze opóźnienia dźwięku w trakcie grania.

Pełna specyfikacja słuchawek Realme Buds Air 3 nieznana

Na komplet informacji o Realme Buds Air 3 na razie poczekamy. Nowe słuchawki bezprzewodowe otrzymają Bluetooth 5.2 dla łączności z innymi urządzeniami. Poza tym będzie funkcja wykrywania ucha, a z pudełeczkiem ładującym czas pracy na baterii ma wynieść około 30 h.

