Apple Watch 8 to smartwatche z watchOS na 2022 r. Czy otrzymają czujnik temperatury? Taka funkcja pojawiała się we wcześniejszych plotkach. Prace nad nią trwają, ale takie rozwiązanie w Apple Watch series 8 może jednak się nie pojawić. To oznacza, że na pomiar temperatury poczekamy dłużej.