Wear OS 3.0 to aktualizacja, która wkrótce trafi na wybrane smartwatche. Ich lista jest całkiem niewielka, ale co jakiś czas powiększa się o nowe modele. Teraz rąbka tajemnicy uchylił Fossil, który zapowiada uaktualnienie do nowej platformy Google na dwa zegarki. Zobaczmy, które smartwatche dostaną Wear OS 3.0 i kiedy to nastąpi.