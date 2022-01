Samsung Galaxy S22 Ultra to smartfon, którego premiera jest blisko. Ładowarka nie znajdzie się w zestawie. Jednak Koreańczycy zaoferują ją osobno. Teraz mamy okazję ją zobaczyć. To szybka ładowarka PD 45 W, którą będzie można ładować baterię modelu Samsung Galaxy S22 Ultra. Rzućmy sobie na nią okiem.

Samsung Galaxy S22 Ultra jest obecnie w ogniu przecieków. Nowy smartfon będzie skromnie wyposażony pod względem zawartości opakowania. Tymczasem w sieci pojawił się render jednego z akcesoriów. Tym jest szybka ładowarka PD 45 W dla nowego telefonu, którą to jednak trzeba będzie nabyć osobno.

Widoczna niżej ładowarka PD ma moc 45 W i w zestawie znajdzie się ścienny adapter oraz kabel z dwoma końcówkami USB C o długości 1,8 m. Akcesorium dedykowane jest smartfonowi Samsung Galaxy S22 Ultra. Gadżet ukrywa się pod nazwą kodową EP-T4510. Ta obecna to EP-TA845XBNG i dostarczana jest z 1-metrowym przewodem.

Premiera modelu Samsung Galaxy S22 Ultra coraz bliżej

Samsung Galaxy S22 Ultra zadebiutuje już za około miesiąc. Konferencja odbędzie się 8 lutego i kilkanaście dni później smartfon trafi do sklepów. Będzie to oczywiście poprzedzone przedsprzedażą, gdzie zapewne znajdziemy jakieś ciekawe prezenty. Na szczegóły będziemy musieli jednak poczekać do przyszłego miesiąca i eventu Unpacked.

