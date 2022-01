Garmin Venu 2 Plus — smartwatch, który zapewnia integrację z Siri. Oto cena

Garmin Venu 2 Plus to nowy smartwatch marki. Model na 2022 r. dostał mikrofon oraz integracje z asystentami głosowymi. Wśród nich jest dobrze znana użytkownikom iPhone’ów Siri. Zobaczmy sobie, jak przedstawia się specyfikacja techniczna oraz cena Garmin Venu 2 Plus i co jeszcze oferuje nowy smartwatch.