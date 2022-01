AirPods Pro to słuchawki bezprzewodowe Apple, które doczekały się nowej wersji. To specjalna edycja na Chiński Nowy Rok. Upłynie on pod znakiem Tygrysa. Urządzenie pojawiło się w sprzedaży w Państwie Środka. Zobaczmy, czym taka edycja słuchawek AirPods Pro różni się od standardowej wersji dostępnych na innych rynkach.