Smartwatch Xiaomi Watch S1 zostanie zaprezentowany wraz z MIUI 13. Debiut odbędzie się w trakcie specjalnej konferencji, którą zaplanowano na 28 grudnia. Nowy zegarek doczekał się zajawki, jak i zresztą nadchodzące słuchawki bezprzewodowe. Teaser ujawnia nam częściowy design urządzenia. Rzućmy sobie na to okiem.

Xiaomi Watch S1 otrzyma okrągłą kopertę, gdzie z boku obudowy widać dwa okrągłe przyciski, które pewnie można obracać. Urządzenie nie jest widoczne w pełnej krasie, ale z tego co widać, to prezentuje się całkiem ładnie. Jest z pewnością na co rzucić okiem. Producent chwali się, że to sprzęt dla użytkowników biznesowych, którzy chcą mieć wszystko pod ręką.

Smartwatch Xiaomi Watch S1 i MIUI 13 już jutro

Przed nami wielkie wydarzenie dla fanów chińskiej marki. W rzeczywistości smartwatch Xiaomi Watch S1 i nakładka MIUI 13 to tylko wybrane nowości, które zobaczymy jutro. Będzie tego znacznie więcej, a głównym gwoździem programu będą smartfony z serii 12. Jest więc na co czekać.

