Mi True Wireless 3 Earbuds to nowe słuchawki bezprzewodowe Xiaomi, które zobaczymy w tym tygodniu. Cena ma być atrakcyjna i dostaną ciekawe funkcje. Jakie dokładnie? Słuchawki Xiaomi Mi True Wireless 3 Earbuds otrzymają wsparcie dla dźwięku w jakości HiFi. Nie zabraknie także ANC, czyli aktywnego wyciszania szumów.

Xiaomi Mi True Wireless 3 Earbuds to nowe słuchawki bezprzewodowe, których oficjalna zapowiedź odbędzie się 28 grudnia. Zobaczymy je więc ze smartfonami z serii 12 oraz nową nakładką MIUI 13. Producent zapowiada atrakcyjną cenę oraz ciekawe funkcje. Wśród nich nie zabraknie opcji ANC.

Słuchawki Xiaomi Mi True Wireless 3 Earbuds mają zapewnić wsparcie dla dźwięku w wysokiej jakości HiFi. Poza tym dzięki wsparciu dla ANC będzie można liczyć na funkcję aktywnego wyciszania szumów. Przy okazji producent opublikował teaser, który ujawnia nam wygląd nowego gadżetu. Widać go poniżej.

Słuchawki Xiaomi Mi True Wireless 3 Earbuds już jutro

Wszystkie szczegóły związane z Xiaomi Mi True Wireless 3 Earbuds powinniśmy poznać już jutro. Nowe słuchawki bezprzewodowe to model typu TWS, a więc będą wkładane do uszu, a ładowanie będzie odbywać się w dołączonym do zestawu pudełeczku. Cena zapewne będzie atrakcyjna, ale ta na ten moment nie jest jeszcze znana.

źródło