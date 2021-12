Dizo Watch R w drodze. Nowy smartwatch Realme ma być najcieńszy w klasie cenowej

Dizo Watch R to nowy zegarek inteligentny marki należącej do Realme. Premiera jest blisko i producent chwali się, że będzie to najcieńszy smartwatch w swojej klasie cenowej. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna modelu Dizo Watch R. Smartwatch zadebiutuje na początku 2022 r. i otrzyma ekran AMOLED.