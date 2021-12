Huawei Watch D to nowy smartwatch, który zmierzy ciśnienie krwi. Premiera urządzenia odbyła się w Chinach. Jaka prezentuje się cena i specyfikacja techniczna gadżetu? Smartwatch Huawei Watch D nie skrywa przed nami w zasadzie już żadnych tajemnic. Zobaczmy, co oferuje nowy zegarek marki.

Huawei Watch D to smartwatch, który był obiektem wielu przecieków. Zegarek zmierzy ciśnienie krwi i jest to pierwsze urządzenie z taką funkcją w ofercie marki. Premiera odbyła się w Chinach, gdzie można go zamawiać już dziś. Zobaczmy, jak przedstawia się cena Huawei Watch D oraz specyfikacja techniczna.

Smartwatch Huawei Watch D został wyceniony na 2988 juanów (ok. 1920 zł). Jego cena nie jest więc niska. Początkowo będzie na trochę zaoszczędzić. Do 25 grudnia klienci zamówią zegarek ze zniżką w postaci 100 juanów. Poza tym, że urządzenie zmierzy ciśnienie krwi, to ponadto wykona proste badanie EKG.

Huawei Watch D ma 1,64-calowy ekran o rozdzielczości 456 × 280 pikseli. Wbudowana bateria ma starczyć na 7 dni przeciętnego użytkowania. Obudowa spełnia założenia normy ochronnej IP68. Znajdziemy tu też moduły NFC i GPS. Za łączność odpowiada Bluetooth 5.1, a całość waży 40,9 g (bez paska). Specyfikacja techniczna gadżetu widoczna jest poniżej.

Huawei Watch D — specyfikacja techniczna

1,64-calowy ekran o rozdzielczości 456 × 280 pikseli

moduł Bluetooth 5.1

NFC

GPS

pulsometr

EKG + pomiar ciśnienia krwi

bateria zapewniająca 7 dni pracy

obudowa spełniająca założenia normy IP68

40,9 g (bez paska)

