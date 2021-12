Huawei Watch D — cena, specyfikacja i design smartwatcha tuż przed premierą

Huawei Watch D to smartwatch, który już pojawiał się w przeciekach. Jaka będzie jego cena oraz specyfikacja techniczna? Jak prezentuje się design? Na kilka dni przed premierą zegarka znamy coraz więcej odpowiedzi na powyższe pytanie. Zobaczmy sobie, co już wiadomo o tym urządzeniu. Oficjalna premiera już w przyszłym tygodniu i wiemy, że zaplanowano ją na 23 grudnia. Wtedy zobaczymy też składanego smartfona P50 Pocket.

Cena Huawei Watch D ma wynieść 2998 juanów (ok. 1940 zł). Niemało, ale musimy mieć na uwadze, że to urządzenie pozwoli mierzyć ciśnienie krwi, co w smartwatchach jest jeszcze rzadkością. Będzie to odbywało się z wykorzystaniem paska. Poniżej oficjalne wideo poświęcone tej funkcji.

Huawei Watch D ma dostać ekran OLED, ale jego parametry nie są znane. Smartwatch ma 32 MB pamięci operacyjnej RAM oraz 4 GB miejsca na dane. Poza tym znajdziemy tu moduł Bluetooth 5.x dla łączności bezprzewodowej. Do wyboru mają być co najmniej dwie wersje kolorystyczne koperty. Niekompletna specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Smartwatch Huawei Watch D – specyfikacja techniczna

ekran OLED o nieznanych parametrach

32 MB pamięci RAM

4 GB miejsca na dane

Bluetooth 5.x

pulsometr

funkcja pomiaru ciśnienia krwi

wodoszczelna obudowa

