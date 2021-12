Vivo Watch 2 to nowy smartwatch chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Jak on wygląda? Producent nie kryje się z designem nowego zegarka i pokazał go na zdjęciach. Przy okazji ujawnia nowe szczegóły związane ze specyfikacją techniczną Vivo Watch 2. Wiemy też, że cena smartwatcha ma być atrakcyjna.