Google Pixel Watch to smartwatch, którego premiera ma odbyć się w przyszłym kwartale. Będzie to jeden z pierwszych smartwatchy z wyjątkiem serii Samsung Galaxy Watch 4, które pracują pod kontrolą Wear OS 3.0. W tym przypadku będzie to jednak stockowe oprogramowanie bez nakładki One UI. Emulator oprogramowania ujawnia nam nowe tarcze.

Emulator Wear OS 3.0 zawiera wideo, które prezentuje niedostępne tarcze. Wszystko wskazuje na to, że przygotowano je właśnie z myślą o smartwatchach Google Pixel Watch. Znajdziemy tu m.in. inspiracje językiem projektowania Material You znanym z Androida 12. Możecie je zobaczyć na poniższej animacji.

Emulator Wear OS 3.0 to nie tylko nowe tarcze dla Google Pixel Watch

Emulator Wear OS 3.0 ujawnia nam trochę więcej zmian, które przygotowuje Google. Są to m.in. modyfikacje w ustawieniach, gdzie jest więcej przełączników. Następnie mamy odświeżony interfejs użytkownika, które w pewnym stopniu pokrywa się z tym, co Samsung wprowadził wraz z One UI dla smartwatchy.

źródło