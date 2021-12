Garmin Venu 2 Plus to nowy smartwatch, którego premiera odbędzie się w 2022 r. W sieci pojawiły się rendery prasowe zegarka, które ujawniają wygląd. Jak prezentuje się nowe urządzenie? Design modelu Garmin Venu 2 Plus jest całkiem ciekawy. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się nadchodzący smartwatch marki.

Garmin Venu 2 Plus to smartwatch, który nie został dochowany w tajemnicy do premiery. W sieci pojawiły się rendery zegarka ujawniające design. Na pierwszy rzut oka sprzęt jest bardzo podobny do poprzedniego modelu. Jednak bliższe przyjrzenie się grafikom ujawnia pewne różnice.

Widzimy, że Garmin Venu 2 Plus ma okrągły wyświetlacz i zapewne jest to ekran wykonany w technologii OLED. Pierwsze różnice widać na bocznej ramce. Nowy smartwatch ma trzy fizyczne przyciski z boku, gdzie w poprzednim były dwa. Na spodzie widać czujnik oraz magnetyczne złącze dla ładowarki, gdzie są cztery piny.

Specyfikacja techniczna smartwatcha Garmin Venu 2 Plus tajemnicą

Na razie specyfikacja techniczna zegarka Garmin Venu 2 Plus owiana jest tajemnicą. Dysponujemy tylko renderami prasowymi, które nie mówią nam zbyt wiele o wyposażeniu czy funkcjach smartwatcha. Na tego typu informacje będziemy musieli trochę poczekać. Premiera modelu jest zapewne nieodległa i kolejne tygodnie przyniosą więcej szczegółów na temat tego gadżetu.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla Windows 11

źródło