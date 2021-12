Samsung Galaxy S22 zadebiutuje z nowymi akcesoriami. Wśród nich będzie ładowarka bezprzewodowa EP-P2400, którą dostrzeżono na stronie FCC. Urządzenie ma prostokątną matę z zaokrąglonymi narożnikami. Maksymalna moc ładowania to 25 W i takiej spodziewajmy się w modelach Samsung Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 ma premierę za kilka tygodni i był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że wraz z nowymi smartfonami pojawią się też odświeżone akcesoria, jak nowe piórko S Pen. W drodze jest również ładowarka bezprzewodowa ukrywająca się pod nazwą EP-P2400. Dostrzeżono ją na stronie FCC, gdzie urządzenie certyfikowano.

Ładowarka bezprzewodowa EP-P2400 ma postać prostokątnej maty z zaokrąglonymi narożnikami, co ujawnia nam dokumentacja udostępniona na stronie FCC. Maksymalna moc ładowania to 25 W. Będą też obsługiwane tryby 15, 7,5 oraz 4,5 W. Nie zabraknie też opcji 2 W dla słuchawek i smartwatchy. Poza tym wiemy, że urządzenie ma interfejs USB C, gdzie zapewne będzie podłączało się kabel od wtyczki.

Ładowarka bezprzewodowa EP-P2400 wraz ze smartfonami Samsung Galaxy S22

Nowa ładowarka bezprzewodowa zapewne zostanie pokazana przez Samsunga wraz z modelami Galaxy S22, a więc w lutym 2022 r. O modelu EP-P2400 wiadomo na razie niewiele. Cena urządzenia nie jest znana i poznamy ją w późniejszym czasie.

źródło