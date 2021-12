Redmi Watch 2 Lite to nowy smartwatch Xiaomi, który debiutuje w Europie. Cena zegarka jest atrakcyjna. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia. Znajdziemy tu 1,55-calowy ekran, czujnik mierzący natlenienie krwi czy baterię 262 mAh. Smartwatcha Redmi Watch 2 Lite zapewne kupimy też w Polsce.

Redmi Watch 2 Lite to smartwatch, który w końcu debiutuje w Europie. Wiedzieliśmy już o tym wcześniej, a teraz zegarek można kupić za naszą zachodnią granicą. Cena jest atrakcyjna i do wyboru są dwa warianty kolorystyczne urządzenia. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna Redmi Watch 2 Lite i ile trzeba za to urządzenie zapłacić.

Cena Redmi Watch 2 Lite w Niemczech została ustalona na poziomie 69,99 euro. To daje nam równowartość w postaci 325 złotych. Podobnej kwoty spodziewajmy się w Polsce, gdy sprzęt trafi do sprzedaży. Na to jednak musimy jeszcze chwilę poczekać.

Smartwatch Redmi Watch 2 Lite ma 1,55-calowy ekranik oraz GPS. Bateria ma pojemność 262 mAh i zapewnia do 10 dni normalnej pracy. Do wyboru jest ponad 100 tarcz i nie zabrakło funkcji monitorowania poziomu natlenienia krwi. Specyfikacja techniczna zegarka widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite – specyfikacja techniczna

1,55-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 320 x 360 pikseli

bateria o pojemności 262 mAh (do 10 dni pracy, 14 h z GPS)

moduł Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

pulsometr i funkcja SpO2

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

śledzenie ponad 110 aktywności fizycznych

współpraca z Androidem 6.0+ i iOS 10.0+

źródło: gsmarena