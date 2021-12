AirPods Pro to słuchawki bezprzewodowe Apple sprzed ponad dwóch lat. Czy warto je kupić na koniec 2021 r.? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Tym bardziej że wielkimi krokami zbliża się model AirPods Pro 2. generacji. W podjęciu decyzji zakupowej powinna wam pomóc ta opinia.

AirPods Pro to słuchawki bezprzewodowe Apple wprowadzone do oferty jesienią 2019 r. W tym roku firma je nieco odświeżyła poprzez zmianę etui ładującego na zgodne z MagSafe (nasz test). Same słuchawki nie uległy jednak zmianom, a na model AirPods Pro 2. generacji nadal czekamy. Czy warto więc kupić te obecne pod koniec 2021 r.? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. I już na wstępie pomińmy porównania do edycji Max, gdyż to trochę inna kategoria sprzętu.

AirPods Pro to nadal najlepsze słuchawki bezprzewodowe Apple

Już na samym wstępie warto wspomnieć, że ciągle są to najlepsze słuchawki bezprzewodowe z logo nadgryzionego jabłka typu TWS. W tym roku firma wprowadziła do oferty ciekawą alternatywę w postaci AirPodsów 3. generacji. Tym do wersji Pro jest naprawdę niedaleko, a już na pewno tak jest w przypadku jakości dźwięku. Wsparcie dla audio przestrzennego z Dolby Atmos? W tańszej wersji taką funkcjonalność również znajdziemy. Czegoś jednak brakuje.

ANC nadal tylko w najdroższym modelu

AirPods Pro to jedyne słuchawki TWS Apple, które mają ANC, czyli aktywne wyciszanie szumów. Tej funkcji zabrakło w trzeciej generacji podstawowej wersji. To główny atut przemawiający za zakupem edycji Pro. Jeśli jednak jest to rozwiązanie, którego nie potrzebujecie, to na pewno warto wziąć pod uwagę trzecią wersję AirPodsów.

Teraz wraz z etui MagSafe

Apple jesienią tego roku odświeżyło słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro poprzez dodanie etui MagSafe. Nie jest to jakaś znacząca zmiana, ale i tak warta odnotowania. Tym bardziej że nie przełożyło się to na podniesienie ceny sprzętu. Ta pozostała bez zmian. Skoro już przy cenie jesteśmy, to tutaj warto z pewnością rozejrzeć się po sklepach.

Cena AirPods Pro potrafi być niższa od 3. generacji

Oficjalna cena AirPods Pro wynosi w Polsce 1249 złotych. Natomiast trzecia generacja słuchawek została wyceniona na 949 złotych. Jednak w rzeczywistości te pierwsze można nabyć za mniej — nawet poniżej kwoty 900 złotych (kupując je z oficjalnej dystrybucji w naszym kraju). Musicie tylko rozejrzeć się po sklepach i zapewne coś uda wam się upolować. Pamiętajcie jednak, aby nie dokonywać zakupu w podejrzanych miejscach.

Uwaga na podróbki

Duża popularność AirPods Pro (i nie tylko tych słuchawek Apple) sprawiła, że rynek został zalany podróbkami. Co gorsza są one często naprawdę dobrze wykonane (z zewnątrz). Do tego stopnia, że naprawdę ciężko odróżnić je od oryginału. Dlatego trzeba mieć się na baczności, bo teoretyczna oszczędność pieniędzy sprawi, że nabędziemy nieoryginalny i niepełnowartościowy produkt.

Co więc kupić

Jeśli chcecie najlepsze słuchawki do iPhone’a w cenie około tysiąca złotych, to wybór AirPods Pro będzie najlepszy. Tym bardziej, gdy chcecie korzystać z funkcji ANC. Jeśli natomiast aktywne wyciszanie szumów nie jest wam potrzebne, to na pewno warto rozważyć zakup tańszych AirPodsów 3. generacji. Decyzja należy do was.

A może warto poczekać na AirPods Pro 2

Pamiętajmy również, że w drodze są słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro 2. generacji. Plotki mówią o tym, że Apple chce je wprowadzić do oferty w drugiej połowie 2022 r. Jeśli więc z zakupami się nie spieszycie, to zawsze można te kilka miesięcy poczekać. W tym modelu mają zostać dodane nowe czujniki z zakresu monitorowania aktywności. Z pewnością nie zabraknie także innych udoskonaleń względem obecnych słuchawek.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło: opracowanie własne