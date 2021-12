Huawei Watch D blisko. Smartwatch zmierzy ciśnienie krwi

Huawei Watch D to smartwatch, który zmierzy ciśnienie krwi. Premiera zegarka jest już bardzo blisko i w Chinach jego oficjalna zapowiedź odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Wiemy, jak wygląda to urządzenie, ale jego specyfikacja techniczna jest tajemnicą. Zobaczmy, co wiadomo o Huawei Watch D.

Huawei Watch D to smartwatch, który już pojawiał się w przeciekach. Wiemy, że będzie on pozwalał zmierzyć ciśnienie krwi. Kiedy odbędzie się premiera tego zegarka? W Chinach już niedługo i wszystko wskazuje na to, że zobaczmy go wraz ze składanym smartfonem Mate V. Pojawił się konkretny termin zapowiedzi.

Smartwatch Huawei Watch D ma zadebiutować 23 grudnia, a więc zapowiedź ma odbyć się rzeczywiście wraz ze smartfonem Mate V. Jego zapowiedź planowana jest tego samego dnia. Konferencja Chińczyków przyniesie nam więc przed świętami ciekawe nowości. Pewnie pojawią się także inne produkty.

Smartwatch Huawei Watch D zmierzy ciśnienie krwi

Pomiar ciśnienia krwi ma być najciekawszą nowością, którą wprowadzi Huawei Watch D. Niestety na temat samego zegarka wiadomo bardzo niewiele. Smartwatch ma prostokątny ekranik, a z boku obudowy znajdują się dwa przyciski. Specyfikacja techniczna gadżetu na razie jednak pozostaje owiana tajemnicą. Pewnie poznamy ją przed planowanym debiutem, na co jeszcze trzeba chwilę poczekać.

