Pewnie będąc właścicielem tego gadżetu zastanawiacie się nad tym, jak zainstalować nowy software? Sprawdzonego sposobu na to nie ma.

MagSafe to bezprzewodowa ładowarka Apple wprowadzona do oferty w 2020 r. Od tego czasu otrzymała co najmniej jedno uaktualnienie firmware. Teraz pojawiła się nowa aktualizacja oprogramowania dla tego urządzenia. Niestety nie wiadomo, co nowego wprowadzono, bo producent takich informacji nie ujawnia.

Nowa aktualizacja firmware dla MagSafe wprowadza oprogramowanie oznaczone ciągiem znaków 10M229. Poprzednie miało oznaczenie 9M5069. Zmiana numeracji to w zasadzie wszystko, co na tę chwilę wiemy. Wykaz zmian dla ładowarki bezprzewodowej nie jest dostępny.

Jak sprawdzić numer firmware dla ładowarki Apple MagSafe

Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak zainstalować nowy firmware w Apple MagSafe, to nie ma jednoznacznej metody. Podobnie zresztą, jak w przypadku słuchawek AirPods, co można jedynie spróbować przyspieszyć. Istnieje jednak sposób na sprawdzenie wersji oprogramowania. Po podłączeniu ładowarki do iPhone’a trzeba udać się do sekcji Ustawienia, Ogólne i To urządzenie…. Stosowna informacja pojawi się pod obszarem Blokada operatora (po przewinięciu ekranu w dół).

