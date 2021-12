Samsung Galaxy Watch 5 to smartwatche z Wear OS, które zobaczymy w 2022 r. Plotki mówią o tym, że design

Samsung Galaxy Watch 5 to smartwatche z Wear OS, które zobaczymy w 2022 r. Plotki mówią o tym, że design ma być bardziej bezramkowy. Czy jednak mamy spodziewać się czegoś, co wprowadzi Google Pixel Watch? Jest to niewykluczone.

Google Pixel Watch to pierwszy zegarek firmy, który kilka dni temu doczekał się dużego przecieku w postaci materiałów prasowych. Te ujawniły nam wygląd oraz okrągły ekran z bardzo wąskimi ramkami. Smartwatch prezentuje się naprawdę elegancko i ciekawie. Możliwe, że wytyczy nowe standardy w przypadku urządzeń pracujących pod kontrolą Wear OS.

Smartwatche Samsung Galaxy Watch 5 również z Wear OS

Wiemy, że Samsung Galaxy Watch 5 również ma pracować pod kontrolą platformy Google, czyli Wear OS. Firma dokonała na nią przesiadkę w tym roku wraz z 4. serią zegarków. To sprawiło, że oprogramowanie znacząco umocniło swój udział na rynku sprzętów naręcznych. W przyszłym roku współpraca pomiędzy obiema firmami ma być na tym polu kontynuowana.

źródło