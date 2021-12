Apple Watch SE 2 to nowy smartwatch, który zobaczymy w 2022 r. W drodze jest także inny zegarek z watchOS 9. To model we wzmocnionej obudowie, która ma zapewnić lepszą ochronę i będzie dedykowany profesjonalnym sportowcom. W Apple Watch SE 2. generacji spodziewajmy się nowego designu i funkcji.