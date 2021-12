AirPods Pro z MagSafe to nowe słuchawki bezprzewodowe Apple. Choć w rzeczywistości to tylko nieco odświeżony model. Jak wypadają na tle poprzedniej wersji? Odpowiedź na to pytanie i wiele innych ujawni wam nasz test. Oto nasza recenzja AirPods Pro z etui ładującym MagSafe.

AirPods Pro w trakcie premiery trzeciej generacji słuchawek bezprzewodowych Apple doczekały się niespodziewanie nowej edycji z etui ładującym MagSafe. Postanowiliśmy sprawdzić najnowsze słuchawki bezprzewodowe z logo nadgryzionego jabłka. Oto nasze wrażenia po dwóch tygodniach użytkowania.

Zawartość opakowania

Wraz z nowym modelem AirPods Pro otrzymujemy etui ładujące MagSafe. Opakowanie z nowymi słuchawkami bezprzewodowymi zawiera te same elementy, co generacja z 2019 r. Tak więc znajdziemy tutaj pudełeczko z dwoma słuchawkami, kabel z końcówkami Lightning oraz USB C oraz silikonowe wkładki do uszu w trzech rozmiarach i trochę papierologii. Wszystko wygląda bardzo podobnie do zestawu sprzedawanego przez Apple od dwóch lat. Zasadniczą różnicą jest nowy case. Zawartość widzicie na poniższych zdjęciach.

Pierwsze wrażenia

Podłączenie nowych słuchawek bezprzewodowych do iPhone’a jest tak banalnie proste, jak to było wcześniej. Wystarczy zbliżyć je do telefonu z iOS i na ekranie wyświetli się okno z informacją o możliwości szybkiego sparowania z AirPods Pro. Dotykamy przycisk Połącz i voila. Reszta odbywa się sama, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Proste i wygodne.

AirPods Pro po podłączeniu do iPhone’a (lub innego urządzenia) są już w zasadzie gotowe do użycia. Można rozpocząć słuchanie. Również z w połączeniu z ANC, czyli aktywnym wyciszaniem szumów, co jest największą zaletą tych słuchawek bezprzewodowych Apple. Pozostałe modele (do 3. generacji włącznie) tej konkretnej funkcji nie wspierają, o czym warto pamiętać w trakcie wyboru.

Bardzo dobre brzmienie

Słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro w nowej wersji to tak naprawdę te same, które pochodzą z 2019 r. Jeśli je macie i liczycie na coś ekstra poza etui ładującym z MagSafe, to cóż… Tego tu nie znajdziecie, ale pamiętajmy, że to bardzo dobrze grające słuchawki. Oferują dźwięk lepszej jakości względem tańszych AirPodsów 1. i 2. generacji. Do trzeciej nie mam porównania, gdyż nigdy nie miałem ich w uszach. Samo Apple deklaruje podobne wrażenia.

AirPods Pro wspierają dźwięk przestrzenny, muzykę w bezstratnym formacie, która od niedawna dostępna jest w Apple Music czy wsparcie dla Dolby Atmos. To wszystko sprawia, że można liczyć na naprawdę dobre wrażenia w trakcie słuchania. Choć (powtórzmy to jeszcze raz) będą one takie same, jak w przypadku generacji z 2019 r.

Bez dźwięku w najwyższej jakości

AirPods Pro wspierają format bezstratny, ale tylko do 24 bitów/48 kHz. Pamiętajmy, że to słuchawki Bluetooth i na obsługę High-Res Lossless w 192 kHz nie ma co tu liczyć. Do tego wymagany jest już cyfrowo-analogowy DAC i połączenie z wykorzystaniem kabla. Co nie zmienia faktu, że dźwięk płynący ze słuchawek jest bardzo dobrej jakości. Prawdziwych audiofilów jednak pewnie nie zadowoli.

Pudełeczko MagSafe

Pudełeczko ładujące MagSafe to najważniejsza nowość z nowych słuchawek AirPods Pro. Pozwala ono na ładowanie poprzez kabel Lightning oraz drogą bezprzewodową. Pamiętajmy, że w tym drugim przypadku może to być dowolna ładowarka bezprzewodowa zgodna ze standardem Qi. W połączeniu z MagSafe można liczyć na lepsze dopasowanie do ładowarki i to o tyle ważne, że źle umieszczony case (musi być pośrodku) będzie po prostu ładowany wolniej. Co nie zmienia faktu, że taką ładowarkę można było z powodzeniem używać już ze słuchawkami z 2019 r. Proces pełnego naładowania zajmuje około godziny (z użyciem kabla) lub dłużej (poprzez ładowarkę bezprzewodową).

Przeciętny czas pracy na baterii

AirPods Pro pod względem czasu pracy na baterii nie zachwycają. Na rynku są już słuchawki bezprzewodowe typu TWS, które pozwalają na nawet ponad 7 h słuchania muzyki na jednym naładowaniu. W przypadku modelu Apple możemy liczyć na maksymalnie 5 h (deklaracja producenta), ale nasz test wykazał, że jest to maksymalnie około 4,5 h (bez ANC) i niespełna 4 h w trakcie korzystania z aktywnego wyciszania szumów). Dołączone pudełeczko ładujące pozwala jednak na wydłużenie tego czasu do 24 h (w rzeczywistości trochę mniej).

W przypadku prowadzenia rozmów AirPods Pro pozwolą na około 3 h ciągłej konwersacji na jednym naładowaniu. Oczywiście wspomniane wyżej czasy dotyczą nowych słuchawek. Po kilku latach będzie to znacznie mniej. Dla porównania moje ponad 4-letnie AirPodsy 1. generacji grają około godziny i potem muszą „wylądować” w pudełeczku ładującym. Ot taka natura baterii, które z upływem czasu ulegają zużyciu. Dlatego też warto korzystać z zoptymalizowanego ładowania, które słuchawki AirPods Pro wspierają. To z pewnością wydłuży ich żywotność.

Czy warto wymienić AirPods Pro na wersję z MagSafe

Najważniejsze pytanie brzmi, czy mając pierwsze AirPods Pro warto wymienić je na nowe? Jeśli bateria w waszych słuchawkach pozostawia już trochę do życzenia, to warto rozważyć zakup wersji z nowym pudełeczkiem. Tym bardziej że cena jest taka sama. Jednak sama wymiana pierwszej generacji na sam nowy case raczej mija się z celem. To zbyt mała zmiana, aby zakup miał większy sens. Poza nowym pudełeczkiem nie otrzymujemy nic ekstra.

