Redmi Monitor 27 Pro to nowy wyświetlacz komputerowy w ofercie marki Xiaomi. Cena modelu jest atrakcyjna, a specyfikacja techniczna całkiem rzeczowa. Urządzenie ma ekran IPS o rozdzielczości 1440p oferujący 100 proc. pokrycia kolorów z paletą sRGB. Zobaczmy, co jeszcze oferuje Redmi Monitor 27 Pro.

Xiaomi wprowadziło dziś do oferty swój pierwszy monitor z ekranem 4K. Przy okazji pojawił się nowy model submarki i jest nim Redmi Monitor 27 Pro z wyświetlaczem 1440p. Cena została ustalona na poziomie 1599 juanów (ok. 1020 zł). Początkowo jednak będzie go można zakupić ze zniżką w wysokości 200 juanów (ok. 127,5 zł).

Redmi Monitor 27 Pro ma 27-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Jest to panel LCD IPS oferujący 100 proc. pokrycie z paletą sRGB i zapewniający jasność do 300 nitów. Ma również certyfikat nadany przez TÜV Rheinland oraz funkcję SGS pozwalającą na redukcję niebieskiego światła, które jest szkodliwe dla oczu.

Ponadto na wyposażeniu Redmi Monitor 27 Pro znajdują się złącza HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 oraz port dla audio. Urządzenie pozwala na regulowanie ekranu w szerokim zakresie. Można je też powiesić na ścianie. Specyfikacja techniczna monitora widoczna jest poniżej.

Redmi Monitor 27 Pro – specyfikacja techniczna

27-calowy ekran LCD IPS o rozdzielczości WQHD (2560 x 1440 pikseli) i jasności do 300 nitów

100 proc. pokrycia dla palety kolorów sRGB

funkcja odpowiedzialna za redukcję niebieskiego światła

złącza HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 oraz audio

DC Dimming

możliwość powieszenia na ścianie

źródło: opracowanie własne