Google Pixel Watch to smartwatch z Wear OS, który w końcu ma doczekać się premiery. Debiut planowany jest na 2022 r. Wiemy, że ma otrzymać pewne rozwiązania opracowane przez firmę Fitbit, którą przejęto jakiś czas temu. Poza tym Google Pixel Watch ma dostać bezramkowy wyświetlacz.

Google Pixel Watch to smartwatch, który w wyciekach pojawia się już od dawna. Urządzenie doczekało się kolejnych przecieków i wiele wskazuje na to, że urządzenie zostanie w końcu zaprezentowane w 2022 r. Poprzednie plotki mówiły o tym, że premiera ma odbyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Wygląda na to, że firma planuje też w końcu wykorzystać przejęcie marki Fitbit.

Smartwatch Google Pixel Watch ma dostać okrągłą tarczę, która ma być wypełniona od góry ekranem. Plotki mówią o tym, że wyświetlacz będzie niemal bezramkowy. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową „Rohan” i będzie pracować pod kontrolą platformy Wear OS. Wiemy też, że aktywne korzystanie z zegarka ma wiązać się z koniecznością jego codziennego ładowania.

Smartwatch Google Pixel Watch z rozwiązaniami Fitbit

Google przejęło firmę Fitbit jakiś czas temu i jej dział sprzętowy został scalony z tym należącym do giganta z Mountain View. Pixel Watch nie otrzyma na obudowie logo tej marki, ale ma wykorzystać pewne rozwiązania firmy, w tym również programowe, które zostały wcielone do Wear OS.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło