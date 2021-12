Przezroczyste AirPods to słuchawki bezprzewodowe, które nigdy nie pojawiły się w ofercie Apple. Co jednak ciekawe firma miała taki prototyp. Teraz mamy okazję zobaczyć je na zdjęciach. Wygląda to ciekawie, choć nie liczmy na to, że taką wersję AirPods kupimy bezpośrednio od Apple.