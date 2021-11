Huawei Watch D to nowy smartwatch chińskiej marki. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają najważniejszą funkcję zegarka. Gadżet zmierzy ciśnienie krwi. Wiemy, że premiera smartwatcha Huawei Watch D planowana jest na grudzień. Sprzęt otrzyma prostokątny ekranik.

Huawei już od jakiegoś czasu pracuje nad funkcją umożliwiającą w jego urządzeniach naręcznych zmierzenie ciśnienie krwi. Teraz poznajemy nazwę tego produktu. Tą jest smartwatch Huawei Watch D, którego premiera ma odbyć się już w przyszłym miesiącu. W sieci pojawiły się rendery gadżetu.

Smartwatch Huawei Watch D widoczny jest na załączonych w tym artykule grafikach. Widzimy, że na ekranie pojawia się wspomniana w tytule funkcja. Urządzenie rzeczywiście zmierzy ciśnienie krwi. Firma prowadziła od niedawna wewnętrzne testy tego rozwiązania i wygląda na to, że to jest już gotowe do wprowadzenia na rynek.

Smartwatch Huawei Watch D zmierzy ciśnienie krwi w grudniu

Nowy smartwatch ma zadebiutować jeszcze w grudniu. Najpierw Huawei Watch D pojawi się w sprzedaży w Chinach i tam jego użytkownicy w pierwszej kolejności skorzystają z nowej funkcji. Nie będzie to produkt medyczny, ale zapewne taki pomiar będzie dosyć zbliżony do tego, który można uzyskać z wykorzystaniem specjalnych ciśnieniomierzy. Specyfikacja techniczna zegarka nie jest jeszcze znana.

