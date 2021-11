Xiaomi Watch S to nowy smartwatch marki, który powinniśmy zobaczyć w 2022 r. Skąd to wiemy? Firma zastrzegła taki znak towarowy w jednym z urzędów. To oznacza, że szykuje się do wprowadzenia na rynek urządzenia pod właśnie taką nazwą. Na temat Xiaomi Watch S wiadomo bardzo niewiele.