Noise X-Fit 1 to tani smartwatch, który powalczy na rynku z produktami Xiaomi i Realme. Zegarek jest niedrogi i jego niska cena powinna sprawić, że będzie cieszyć się wzięciem. To może być alternatywa dla innych smartwatchy w podobnej cenie. Zobaczmy, co oferuje Noise X-Fit 1 i ile kosztuje.

Noise X-Fit 1 to tani smartwatch., którego premiera odbyła się w Indiach. To ciekawa alternatywa dla zegarków Xiaomi oraz Realme. Cena produktu została ustalona na poziomie 5999 rupii (ok. 337 zł). Jednak na samym początku będzie go można zakupić za połowę tej kwoty. Zobaczmy, jak przedstawia się specyfikacja techniczna i funkcje Noise X-Fit 1.

W rzeczywistości Noise X-Fit 1 to tani smartwatch, a więc jego wyposażenie jest dosyć podstawowe. Zegarek ma 1,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości 260 x 400 pikseli z obsługą ponad 100 tarcz. Następnie mamy Bluetooth 5.1 oraz pulsometr. Nie zabrakło funkcji SpO2, czyli monitorowania natlenienia krwi.

Ponadto zegarek Noise X-Fit 1 ma baterię o pojemności 210 mAh. Producent deklaruje do 10 dni pracy na jednym naładowaniu Obudowa zapewnia ochronę przed wodą na poziomie do 5 ATM. Nowy smartwatch jest także w stanie monitorować 15 różnych aktywności fizycznych oraz współpracuje z telefonami z Androidem i iOS. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Smartwatch Noise X-Fit 1 – specyfikacja techniczna i funkcje

1,52-calowy ekran LCD o rozdzielczości 260 x 400 pikseli

Bluetooth 5.1

pulsometr

funkcja SpO2

ochrona przed wodą na poziomie 5 ATM

monitorowanie 15 aktywności fizycznych

bateria o pojemności 210 mAh (do 10 dni pracy)

30 g

współpraca z Androidem 5.1+ i iOS 9+

