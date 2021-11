Redmi Smart Band Pro to nowa opaska Xiaomi, którą zaprezentowano w Chinach. Wkrótce kupimy ją także poza tym krajem. Niska cena gadżetu wskazuje na to, że będzie to prawdziwy hit. Wiemy również, kiedy mniej więcej opaska Redmi Smart Band Pro pojawi się w sprzedaży na terenie Europy.