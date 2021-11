Vivo Watch 2 to nadchodzący smartwatch chińskiej marki. Po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć ten zegarek na renderze. Co prawda niewielkim, ale widać okrągłą tarczę i wiemy, że urządzenie otrzyma ekran AMOLED. Znana jest także częściowa specyfikacja Vivo Watch 2 i ta obejmuje sporą baterię.

Vivo Watch 2 to nowy smartwatch chińskiego producenta, który już pojawiał się w przeciekach. Będzie to następca modelu z 2020 r. Wygląd urządzenia pozostawał tajemnicą. Do teraz, bo w sieci pojawił się render ukazujący. Design tego sprzętu. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna. Rzućmy sobie na to okiem.

Smartwatch Vivo Watch 2 ma okrągły ekran i wiemy, że jest on wykonany w technologii AMOLED. Rozmiar koperty to 46 mm. Wiemy, że bateria ma pojemność 501 mAh, a więc jak na zegarek jest to całkiem spory akumulator. Znajdziemy tu również modem LTE zapewniający łączność z sieciami komórkowymi oraz eSIM. Ponadto nie zabraknie modułu Bluetooth 5.1 do komunikacji z innymi urządzeniami.

Pełna specyfikacja smartwatcha Vivo Watch 2 tajemnicą

Kompletna specyfikacja techniczna smartwatcha Vivo Watch 2 nie jest na razie znana. Sam debiut zegarka musi być blisko i odbędzie się jeszcze w tym kwartale. Cena również na razie nie jest znana. Powinniśmy poznać ją z czasem.

