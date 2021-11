POCO Watch to pierwszy smartwatch marki Xiaomi, którego premiera może być blisko. Marka zaczynała od smartfonów, ale obecnie mocno myśli o rozwinięciu ekosystemu. Zegarek oraz słuchawki mogą być produktami, które go dopełnią. Na temat smartwatcha POCO Watch nie wiadomo jednak w zasadzie prawie nic.

POCO Watch to smartwatch, którego premiera wcale nie musi być odległa. Rąbka tajemnicy uchylił jeden z przedstawicieli marki założonej kilka lat temu przez Xiaomi. To dyrektor do spraw marketingu produktów Angus Ng, który poruszył w wywiadzie z serwisem źródłowym kilka ciekawych tematów. W tym związanych z dalszą przyszłością firmy.

POCO to marka, która zaczynała od smartfonów i to w zasadzie nie uległo zmianie do dziś. Przed nami premiera modelu M4 Pro 5G i będzie to już kolejny telefon w portfolio tego producenta. Jednak firma nie chce stać w miejscu. Dlatego planuje wzbogacić własną ofertę o nowe urządzenia.

Smartwatch POCO Watch ma dopełnić ekosystem marki Xiaomi

POCO Watch to smartwatch, który byłby pierwszym w ofercie firmy. Marka Xiaomi rozważa również słuchawki bezprzewodowe. Oba gadżety pozwolą jej rozszerzyć dostępność produktów z innych kategorii. Z czasem może być ich jeszcze więcej. Dobrym przykładem jest tutaj Realme, które też zaczynało przygodę do samych smartfonów. Na więcej szczegółów przyjdzie nam poczekać.

