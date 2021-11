Asus VivoWatch 5 LTE to nowy smartwatch, którego premiera jest pewnie nieodległa. Urządzenie zostało dostrzeżone na stronie jednej z organizacji nadającej certyfikaty. Tam dowiadujemy się, że ma moduł Bluetooth 5.0. Specyfikacja techniczna zegarka Asus VivoWatch 5 LTE nie jest jednak znana.

Asus VivoWatch 5 LTE to nowy smartwatch, który niedługo powinien pojawić się w ofercie tajwańskiej marki. Skąd to wiemy? Ponieważ urządzenie dostrzeżono na stronie jednej z organizacji, gdzie sprzęt poddano certyfikacji niezbędnej przed premierą. Tam pojawiają się pewne szczegóły obejmujące specyfikację techniczną. Za wiele jednak tego nie ma.

Zegarek Asus VivoWatch 5 LTE pojawił się na stronie Bluetooth SIG. Wiemy, że za łączność bezprzewodową będzie tu odpowiadać moduł Bluetooth 5.0. Sama nazwa smartwatcha ujawnia nam też, że nie zabraknie modelu 4G. Zapewne z obsługą eSIM. Gadżet ukrywa się pod nazwą kodową HC-B05L.

Specyfikacja smartwatcha Asus VivoWatch 5 LTE tajemnicą

Niestety specyfikacja techniczna nowego zegarka tajwańskiej marki nie jest znana. Strona Bluetooth SIG ujawnia nam niewiele informacji o smartwatchu Asus VivoWatch 5 LTE, co warto mieć na uwadze. Więcej detali poznamy zapewne bliżej premiery. Na razie jednak nie wiadomo, kiedy firma planuje wprowadzić to nowe urządzenie do własnej oferty.

