Redmi Watch 2 Lite to nowy smartwatch Xiaomi z modułem GOS, który wkrótce kupimy w Europie. Cena zapewne będzie atrakcyjna. Tymczasem zobaczmy sobie, jak przedstawia się specyfikacja techniczna zegarka i jego funkcje. Zobaczmy, co zaoferuje smartwatch Redmi Watch 2 Lite.

Smartwatch Redmi Watch 2 Lite ma 1,55-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 320 x 360 pikseli. Następnie mamy wspomniany odbiornik GPS oraz Bluetooth 5.0. Funkcje obejmują śledzenie ponad 110 aktywności fizycznych czy SpO2. Obudowa jest odporna na wodę na poziomie 5 ATM, czyli zegarek można zanurzyć na głębokość do 50 metrów.

Redmi Watch 2 Lite ma baterię o pojemności 262 mAh. Producent deklaruje do 10 dni pracy na jednym naładowaniu. W przypadku ciągłego korzystania z GPS-u będzie to do 14 godzin. Specyfikacja techniczna urządzenia widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Watch 2 Lite – specyfikacja techniczna

1,55-calowy ekran TFT LCD o rozdzielczości 320 x 360 pikseli

bateria o pojemności 262 mAh (do 10 dni pracy, 14 h z GPS)

moduł Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

pulsometr i funkcja SpO2

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

śledzenie ponad 110 aktywności fizycznych

współpraca z Androidem 6.0+ i iOS 10.0+

