Redmi Watch 2 to smartwatch, którego premiera została potwierdzona wcześniej w tym miesiącu. Zgodnie z zapowiedziami zegarek został zaprezentowany w Chinach, gdzie cena została ustalona na poziomie 399 juanów (niespełna 250 zł). Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz funkcje Redmi Watch 2. Do wyboru są trzy kolory obudowy.

Smartwatch Redmi Watch 2 ma 1,6-calowy ekran AMOLED z funkcją Always on Display. Następnie mamy do wyboru 100 różnych tarcz. Producent deklaruje na jednym naładowaniu baterii nawet 12 dni pracy, co jest możliwe dzięki nowym algorytmom oszczędzania energii. W zestawie znajduje się także nowa ładowarka magnetyczna. Obudowa jest wodoszczelna na poziomie 5 ATM, a więc zegarek można zanurzyć na głębokość do 50 m.

Redmi Watch 2 ma także pulsometr oraz wspiera funkcję SpO2, a więc pozwoli zmierzyć poziom natlenienia krwi. Następnie mamy wbudowany GPS oraz monitorowanie 117 aktywności fizycznych. W tym 17 trybów profesjonalnych. Całość waży tylko 31 g. Specyfikacja techniczna smartwatcha widoczna jest poniżej.

Redmi Watch 2 – specyfikacja techniczna

1,6-calowy ekranik AMOLED z funkcją Always on Display

moduł Bluetooth 5

bateria zapewniająca do 12 godzin pracy

pulsometr + SpO2

monitorowanie 117 aktywności (17 trybów profesjonalnych)

GPS/GLONASS

obudowa odporna na wodę do 5 ATM

31 g

