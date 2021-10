Redmi Watch 2 to nowy smartwatch chińskiej marki. Zobaczymy go na dniach, a tymczasem wyciekła cena urządzenia. Gadżet będzie droższy od poprzednika, ale zapewne zaoferuje więcej od zegarka z 2020 r. Zobaczmy, jak prezentuje się cena Redmi Watch 2 i kiedy go zobaczymy.