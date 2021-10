Moto Watch 100 to nowy smartwatch marki Motorola. Urządzenie potwierdzono w notatce dla inwestorów. Premiera zegarka jest blisko. W sieci pojawiły się informacje związane z tym gadżetem. Poza tym dostrzeżono go na stronie FCC. Zobaczmy, jakie funkcje zaoferuje smartwatch Motorola Moto Watch 100.

Motorola Moto Watch 100 to nowy smartwatch marki, która była jedną z pierwszych na rynku z zegarkami z systemem Android Wear. Potem Google zmieniło nazwę platformy. Zegarek został potwierdzony w notatce dla inwestorów. Jego premiera musi być bardzo nieodległa, bo sprzęt jest już certyfikowany.

Smartwatch Motorola Moto Watch 100 został dostrzeżony na stronie FCC. To stąd poznajemy najwięcej szczegółów. Funkcje zegarka obejmują Bluetooth 5.2, GPS oraz pulsometr. Ponadto urządzenie ma baterię o pojemności 355 mAh, a całość zamknięto w aluminiowej obudowie. Ta spełnia założenia wodoszczelności do 5 ATM. To oznacza, że można ją zanurzyć na głębokość do 50 metrów.

Pełna specyfikacja smartwatcha Motorola Moto Watch 100 tajemnicą

Pełna specyfikacja techniczna zegarka Motorola Moto Watch 100 nie jest znana. Poznamy ją zapewne bliżej planowanej premiery. Ta ma odbyć się jeszcze w tym kwartale. Cena razie nie jest również znana. Nie ma też pewności, że sprzęt pracuje pod kontrolą platformy Wear OS.

źródło: 9to5Google