Huawei Watch GT 3 to nowy smartwatch chińskiej marki. Wkrótce kupimy go w Europie. Zegarek będzie dostępny w dwóch rozmiarach. Do wyboru będą edycje z kopertami 42 i 46 mm. Jak przedstawia się europejska cena Huawei Watch GT 3? To nie jest już tajemnicą.