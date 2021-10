Mi Smart Camera 2 PTZ to nowa kamera Xiaomi do domu. Urządzenie jest niewielkie i oferuje ciekawe funkcje. Sprzęt ma obiektyw, który zapewnia 360-stopniowy widok oraz sensor 4 MP z rejestrowaniem wideo w jakości 2.5K. Cena Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ jest całkiem atrakcyjna.

Kamera Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ to nowy model, który zastępuje w ofercie wariant SE zaprezentowany w maju 2020 r. Cena w Chinach została ustalona na poziomie 229 juanów, czyli około 142 zł. Nie jest więc wysoka. Zobaczmy sobie, jakie funkcje oferuje nowe urządzenie.

Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ ma sensor z matrycą 4 MP, który jest w stanie przechwytywać wideo w jakości 2.5K (2560 × 1440 pikseli). Urządzenie zapewnia 360-stopniowy widok i ma obiektyw ze światłem przysłony f/1.4 oraz ogniskową na poziomie 3,6 mm. Funkcje obejmują możliwość prowadzenia rozmów z odległości do 5 m.

Kamera Xiaomi Mi Smart Camera 2 PTZ już w sprzedaży

Nowa kamera Xiaomi może też rejestrować wideo panoramiczne. Znajdziemy tu dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) oraz moduł Bluetooth, które odpowiadają za łączność bezprzewodową. Wbudowany czytnik kart pamięci microSD obsługuje nośniki o pojemności do 256 GB. Sprzęt jest już dostępny do kupienia i można go zamawiać w Chinach.

