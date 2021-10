Redmi Watch 2 to nowy smartwatch submarki Xiaomi. Zegarek zostanie pokazany jeszcze w tym miesiącu i jest dokładna data premiery. Specyfikacja techniczna i cena urządzenia na razie są tajemnicą. Wygląda jednak na to, że smartwatch Redmi Watch 2 będzie bardzo podobny do poprzednika.

Redmi Watch 2 doczekał się potwierdzenia. Nowy smartwatch marki Xiaomi zostanie pokazany wraz z telefonami z serii Note 11. Data premiery to 28 października, a więc nowe produkty zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Wtedy odbędzie się zapowiedź nowego zegarka, który będzie następcą modelu z jesieni 2020 r.

Poniżej widzicie teaser poświęcony Redmi Watch 2. Niewiele na nim widać, ale można dostrzec, że główny design smartwatcha Xiaomi pozostanie bez zmian. Widać prostokątną kopertę oraz jeden przycisk z boku obudowy, który wyśrodkowano. Na więcej informacji trzeba będzie jednak trochę poczekać.

Cena i specyfikacja smartwatcha Xiaomi Redmi Watch 2 tajemnicą

Cena i specyfikacja techniczna nowego zegarka submarki Xiaomi nie są znane. Prawdopodobnie jednak Redmi Watch 2 trafi na rynek za kwotę zbliżoną do poprzednika, a wtedy było to 269 juanów (ok. 165 zł). Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka dni. Producent zapewne jeszcze przed premierą ujawni dodatkowe szczegóły.

