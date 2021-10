AirPods Pro to poprzednie słuchawki bezprzewodowe Apple, które doczekały się cichego odświeżenia. Firma sprzedaj je teraz z etui MagSafe. To oznacza, że jest ono zgodne z ładowarką dla iPhone’ów 12 i 13. Co jednak ciekawe cena AirPods Pro przez to nie uległa zmianie.

Apple zaprezentowało wczoraj trzecią generację swoich podstawowych słuchawek bezprzewodowych. W opakowaniu z nimi znajduje się etui MagSafe, gdzie wcześniej było to pudełeczko ładujące kompatybilne z Qi. Przy okazji firma zdecydowała się po cichu wprowadzić podobne rozwiązanie do modelu AirPods Pro, co zrobiono bez większego rozgłosu.

Na stronie z opisem zawartości opakowania AirPods Pro istnieje teraz informacja o etui MagSafe, czego dowód widzicie poniżej. Tak więc starsze pudełeczko zostało podmienione na nowe. Co ważne cena słuchawek bezprzewodowych przez to nie uległa zmianie. W Polsce nadal jest to 1249 zł.

Słuchawki AirPods Pro z etui MagSafe, ale z zakupami trzeba uważać

Kupując teraz słuchawki bezprzewodowe AirPods Pro trzeba więc będzie zważać na to, jakie etui znajduje się w zestawie. Zakup bezpośrednio od Apple nie będzie stanowić problemu i tu znajdziemy MagSafe. Jednak u partnerów na pewno jeszcze zalega sporo egzemplarzy ze starszym pudełeczkiem ładującym. Najlepiej więc w trakcie kupna dopytać, co znajduje się w pudełku lub sprawdzić to samemu.

